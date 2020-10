As asas de um pássaro colorido a cruzar o céu ou a intensidade luxuriante das florestas tropicais, são representações perfeitas de uma harmonia que só encontramos na natureza. Foram exatamente esses os elementos que inspiraram Luis Onofre a criar 'Freedom', a sua coleção de verão 2021. Num apelo à latitude dos espaços abertos, onde queremos mais do que nunca regressar, surgem formas, materiais e cores que transformam cada sapato numa homenagem à Mãe Natureza.

Todas as cores são permitidas, como se cada sapato fosse um pequeno arco-íris particular. Amarelo, azul, morango, bege ou caqui unem-se em múltiplos efeitos cromáticos, sempre amplificados pelo dourado. Penas, folhagens e entrançados étnicos são recriados para adornar alguns dos star styles da coleção, nascidos da inspiração de um único modelo. As formas são uma celebração da espontaneidade do verão, com as sandálias ou os chinelos a sucederem-se em diversas alturas e formatos. Atilhos, biqueiras retangulares, efeitos rendados e bordados são também elementoschave em vários modelos.

Camurças, peles ou cetins formam as bases de construção ideais mas é a ráfia que ganha um protagonismo inesperado em solas e coberturas, tornando-se o material em destaque. Tingida, natural ou entrançada - a replicar o efeito macramé - é sempre sinónimo de um regresso à natureza. A parceria com a Swarovski renova-se em múltiplas combinações, para acrescentar o toque de elegância habitual da marca. Nos modelos mais desportivos, os componentes foram trabalhados para reforçar o efeito ultra leve, tornado os ténis da marca ainda mais confortáveis.

Veja as imagens: