Durante o mês de junho, o NorteShopping, em Matosinhos, vai ser palco de uma sessão de skin care onde será possível esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema.

Este momento, que terá lugar no dia 11 de junho, ficará a cargo de diversos especialistas da Perfumes & Companhia e poderá ser desfrutado por todos os clientes de forma totalmente gratuita.

Ao longo de 20 minutos poderá aprender os passos básicos de uma rotina de beleza ou aprender mais sobre a importância da lavagem diária, esfoliação e hidratação da pele, percebendo exatamente quais as suas necessidades específicas.

Estas sessões, realizadas no âmbito do programa de consultoria de imagem a decorrer no centro comercial até junho, vão realizar-se no Silo Espaço Cultural do NorteShopping e têm vagas limitadas.

Apesar de não terem qualquer custo associado, todos os interessados devem fazer a sua inscrição prévia online.