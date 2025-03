O primeiro dia de desfiles da 64.ª edição terminou com chave de ouro - o regresso de Alves/Gonçalves, que esteve ausente do certame por vários anos. O designer José Manuel Gonçalves trouxe o requinte e a elegância habituais da marca, com uma aposta nas silhuetas e tons clássicos: o preto, o branco e o vermelho.