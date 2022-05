Comporta, o pequeno paraíso a uma hora de Lisboa, concentra toda a inspiração na criação dos aromas dos perfumes da linha Alma: o seu azul intenso, a fragrância da maresia, a sua areia fina e as dunas que se perfilam com o horizonte, alinham-se aos arrozais que se movimentam ao som do vento.

A Alma da Comporta lança agora a nova fragrância da icónica coleção Alma, com referências de topo a Citrinos – laranja e bergamota, exacerbando a frescura tão característica do local e agora com um twist a especiarias – pimenta preta e noz moscada, destacando-se ainda as notas finais oceânicas.

Foi por este ambiente idílico e pela leveza dos habitantes da região que Pierre Bouissou, o criador da marca, se apaixonou pela Comporta. Ali encontrou o que há tanto procurava: um novo ponto de partida, um lugar de renascimento, de reflexão e de encontro consigo mesmo. Assim, nasce Alma da Comporta, uma homenagem e uma carta de amor à beleza e à riqueza sensorial deste local calmo e relaxante, cheio de aromas e cores.

O que espera do Alma – Eau Fraiche, a nova fragância?

"Alma é a materialização da devoção ao paraíso perdido e aos aromas que representam a Comporta, criada unicamente com ingredientes produzidos na região", explica a marca em comunicado.

"Alma EAU FRAICHE vem dar continuidade à adoração de Pierre pela Comporta, eternizando o pequeno paraíso à beira mar, através do místico aroma exuberante dos azuis profundos e da refrescante brisa, que dançam numa perfeita harmonia", acrescenta.

Das notas de topo cítricas, com bergamota, laranja e toranja, realça-se o aroma dos pequenos recantos que nos transportam de imediato para o tempo quente do Verão. A isto, acrescem as notas de

coração, com a presença inesperada de especiarias, como a Pimenta Preta e a Noz Moscada, que invadem calorosamente o mais profundo interior da fragrância, dando depois lugar às notas de fundo oceânicas, complementadas com o Almíscar.

A Alma - Eau de parfum - que já conhecíamos

Este perfume sem género é uma viagem olfativa e uma ode à Comporta, capaz de exaltar noites em branco na areia, refrescantes passeios de carro de vidros abertos ao pôr do sol, a floresta, os arrozais e o oceano. Uma fragrância complexa que não é apenas vegetal, contendo também um pouco de mar e um pouco de terra.

É através das notas de topo de tangerina, toranja e laranja que Alma inicia a sua viagem olfativa. É seguida pelas notas de coração das aromáticas, como a lavanda e o tomilho, que se envolvem nos amadeirados das notas de fundo do cedro, pinho e água de arroz, oferecendo uma aroma sempre presente, mas suave, que perdura ao longo do tempo.

