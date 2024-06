Os fãs da marca que redefiniu a forma como olhamos para a moda, bela e acessível a todos nós, capaz de expressar a nossa individualidade, percebem o que significa a oportunidade de contactar de perto com as coleções de roupa e acessórios da Shein.

À capital portuguesa, a marca nascida em 2012, chega com uma pop-up store. A presença nos números 10 a 14 da Praça do Comércio (Pátio Galé) promete repetir o êxito das pop-up stores da Shein que, em anos anteriores, se instalaram em Lisboa. Porquê? Porque a roupa da Shein não é apenas irresistivelmente bonita e deliciosamente confortável, também se adapta a todos os estilos e ocasiões e apresenta-nos uma infinidade de escolhas.

Em Lisboa, há outra razão para apontarmos nas nossas agendas a visita à pop-up store da Shein. A marca vai apresentar em primeira mão as novas coleções de verão, o que inclui os incontornáveis fatos de banho, cosmética (Sheglam), curvy, roupa de mulher, homem e de criança e a evoluSHEIN, as roupas recicladas com tamanhos inclusivos e materiais de origem responsável.

créditos: Shein

Uma loja física que promete ser muito mais do que um show room da marca. O que se prepara para Lisboa é colossal. A Shein vai apresentar aos olhos nacionais mais de 3000 mil peças diferentes. Contas feitas, quase 12.000 peças vão estar à nossa espera. Peças que podemos tocar, provar e adquirir. Das peças mais clássicas, àquelas que nos surpreendem pela sua originalidade. Junte-se-lhes uma paleta de padrões e de cores que superam a nossa criatividade. Adicione-se-lhes um outro apelo: todas as peças Shein têm um preço acessível.

Pop-up Store Shein Praça do Comércio, n.º 10 (10-12-14), 1100-148 Lisboa Datas: 27 a 30 de junho Horário: das 10h30 às 21h00 O que vamos encontrar: novas coleções de verão, incluindo fatos de banho, SHEGLAM, Curvy, roupa de homem e de mulher, roupa de criança, evoluSHEIN.

Com as portas a abrirem a partir das 10h30, o desafio é saber por onde começar, se pelos vestidos superconfortáveis de verão, se por um top, pelas sempre eternas gangas, por uma calças casuais ou por uma blusa que se ajuste na perfeição com uma saída à noite. Até às 21h00 dos dias 27 a 30 de junho, a Shein sai do lugar onde a encontramos todos os dias, o site da marca, para se tornar numa experiência palpável.