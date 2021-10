Foi há 25 anos que a Natura nasceu da vontade de criar uma marca de moda que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

Uma data que merece ser assinalada e que leva a marca a festejar com quem está de mãos dadas todos os dias e para quem trabalha incansavelmente para apresentar as melhores soluções seja a nível de vestuário, de Home Decor ou dos já tradicionais gifts.

Natura coleção outono/inverno créditos: Natura

Assim, até 07 de outubro poderá encontrar uma campanha especial de 25% de desconto na compra de dois produtos de moda - roupa, calçado e malas. As portadoras do cartão cliente poderão ainda descontar o saldo acumulado em cartão.

A campanha é válida em todas as lojas do Urso e também na loja online www.naturastore.pt, não sendo acumulável com outras promoções existentes.

Aproveite esta campanha e receba a nova estação com as novidades da marca sustentável.