Agua Flores. Uma fragrância floral com cheirinho a Açores que está prestes a chegar o mercado

Chama-se Agua Flores e foi inspirada numa das nove ilhas do arquipélago dos Açores: a Ilha das Flores. Durante grande parte do ano, mas em particular na primavera, os seus declives ingremes estão cobertos por mantos de flores raras, o que levou viajantes ancestrais a designá-la desta maneira.

Voluptuosa e feminina, esta fragrância é marcada pela presença da angelica branca, da flor de laranjeira e do jasmim, notas de flores brancas que se abrem nos jardins ao amanhecer, e o ouro de uma flor que embeleza a vegetação selvagem. Expressa também a frescura da brisa que percorre a ilha, perfumada com notas de bergamota, limão e tangerina.

"A flor de laranjeira e a angelica destacam-se aqui. Fazem-me lembrar Portugal com toda a sua tradição floral, do Atlântico", explica a Lyn Harris, a perfumista londrina responsável por criar a coleção Agua de Colonia inspirada nas regiões de Portugal. "O benjoim, a pimenta e a fava tonka acrescentam um toque exótico, relembrando que os Açores foram desde sempre uma base para a comercialização de especiarias, recebendo influências de todos os oceanos", acrescenta em comunicado.

créditos: Claus

A embalagem, de um tom rosa pálido, foi concebida por Anne-Margreet Honing. "Há a primeira impressão de pureza, mas a Agua Flores tem um coração sensual e apaixonado que traduzimos num rosado subtil que varia consoante a intensidade da luz", explicou a diretora criativa.

Recorde-se que a Agua das Flores é a sexta fragrância a chegar ao mercado, sendo o seis um número que, na cultura ocidental, é símbolo de sorte e na Antiguidade Clássica é dedicado a Vênus, deusa do amor.

O lançamento está agendado para março, o mês que assinala a chegada da primavera.