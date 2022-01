O Bazar da Cerca já começou os saldos online e na próxima segunda-feira, dia 10 de Janeiro, toda a coleção também estará em promoção na loja física no Porto.

O Bazar da Cerca é uma marca portuguesa para Senhora. As peças são modernas e atuais, mas com um toque de elegância que as torna praticamente intemporais. Pretendem acompanhar o dia a dia da mulher, fazendo com que se sinta confortável e bonita.

A abertura da loja física aconteceu no início de dezembro, no coração da cidade do Porto, mais precisamente, na Avenida Brasil 811 na Foz.

As peças favoritas das IT Girls Alice Alves, Inês Gutierrez e Catarina Fernandes já estão em promoção no site.

Entre na galeria para conhecer algumas sugestões em saldos: