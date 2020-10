A portuguesa Josefinas, conhecida pelo calçado raso criado artesanalmente, acaba de lançar uma mala para senhora, disponível em dois tamanhos. Carolina e Mini Carolina constituem a coleção inspirada em Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em Portugal.

Carolina Beatriz Ângelo foi uma das figuras mais emblemáticas do Feminismo em Portugal e é conhecida como uma das vozes do movimento sufragista no país.

Agora, empresta o seu primeiro nome à marca de luxo Josefinas, que a homenageia através de uma mala disponível em dois tamanhos.

Forte e ousado, o laço representa a coragem de Carolina, e a delicadeza do interior da mala, em cor-de-rosa, não deixa esquecer o seu lado feminino.

A Josefinas acredita que tudo o que cria deve ter um significado e, enquanto marca portuguesa, dá a conhecer ao mundo a mulher que rompeu as normas de uma sociedade patriarcal, mostrou que as mulheres são capazes e abriu portas a várias conquistas.

A mala Carolina, em ambas as versões, é criada em pele genuína por artesãos portugueses. O modelo mais pequeno tem o preço de 310€, enquanto a versão maior custa 390€.