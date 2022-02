2022 começa de forma profundamente relaxante, com o lançamento da coleção Portus Cale White Crane, a mais recente adição à marca premium da Castelbel.

Esta é uma linha que funde harmoniosamente estética oriental com o engenho e arte lusos. "Uma coleção que perdura na memória pelo conforto e paz que transmite, destacando-se pela elegância no seu minimalismo", explica a marca em comunicado.

Símbolo de graciosidade, beleza, longevidade e lealdade nas culturas da Ásia, a Garça é o tema desta coleção. "Cada produto Portus Cale White Crane é adornado com um padrão de garças, uma criação exclusiva pelas mãos da nossa jovem e talentosa equipa de design. Delineada a tons suaves sobre um fundo verde-água, cada garça ilustrada é única e plena de detalhes minuciosos, sendo luxuosamente rematada com folha de ouro. Um design delicado, que exala graciosidade, equilíbrio e tranquilidade", descreve.

Cada recipiente de difusor e de vela desta coleção é individualmente criado e retocado de modo artesanal por mestres ceramistas portugueses através de métodos e técnicas tradicionais. E o resultado é evidente – cada um é uma autêntica obra de autor, única e irrepetível, com detalhes singulares e subtis variações na cor e forma. "Peças de decoração perfumada em cerâmica, adornadas com um delicado efeito canelado que remete para o encanto apaziguante de uma floresta de bambu, tão únicas como quem as recebe", lê-se na nota.

"Uma coleção assim merece um aroma altura. A frescura cítrica única do Yuzu une-se à fragrância térrea e verde do Vetiver, aos quais adicionamos as notas sumarentas da mandarina, para formar a assinatura olfativa desta coleção. Um perfume airoso, inesquecível, leve, que convida ao equilíbrio de mente e espírito, ao bem-estar interior e à contemplação dos pequenos momentos e prazeres que dão mais cor e sabor à vida", informa a Castelbel.

Veja algumas fotos dos produtos