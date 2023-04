Mencionada isolada, sem mais informação, a Patente 139.121, registada nos Estados Unidos, provavelmente não é facto que motive grande entusiasmo. Se à informação acrescentarmos alguns tópicos, a dita patente começa a ganhar contornos interessantes. O registo data de 20 de maio de 1873 e é assinado por dois homens, ambos imigrantes europeus chegados aos Estados Unidos: Jacob Davis, de nacionalidade letã e Levi Strauss, de origem alemã. A menção ao nome Levi Strauss fará soar a primeira campainha de reconhecimento. Há 150 anos, a Levi Strauss & Company e Jacob Davis, patenteavam uma invenção que mudaria a forma como o mundo vestiria daí em diante. Nasciam os rebites de cobre para reforçar pontos de tensão nas calças, como os cantos dos bolsos. Nascia também uma das maiores histórias de sucesso da moda e cultura do último século e meio. Quando algo perdura por tanto tempo, em todas as latitudes e é transversal a gerações, ganha uma designação: Ícone. É de um ícone que aqui tratamos, os Levi's® 501® que vestiram personalidades tão diversas como Kurt Cobain, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Elvis Presley, John Wayne, Marlon Brando, Barack Obama, Bruce Springsteen e James Dean.

Do primeiro modelo de jeans do mundo, do qual todos os outros descendem, não se pode esperar que vista apenas personalidades públicas. Os 501® foram usados por milhões de empreendedores, aventureiros, pensadores, ícones e criativos, mas também pelo comum cidadão. O resultado é século e meio de história, povoado de milhões de outras histórias, a de todos aqueles que, em determinado momento, vestiram os seus 501®.

Para comemorar os 150 anos de história dos icónicos 501® jeans, a Levi's® lançou a campanha “The Greatest Story Ever Worn”, uma celebração que se estende a todo o ano de 2023. Como parte deste lançamento da campanha, a Levi’s® estreou três curtas-metragens, realizadas pelo dinamarquês Martin de Thurah e pela norte-americana Melina Matsoukas.

À dupla de realizadores foi lançado o desafio de nos deixarem em filme histórias verdadeiras, passadas em diferentes épocas, refletindo o papel dos Levi’s® 501® em inúmeros momentos históricos, culturais e pessoais. O resultado é um conjunto de personagens, eventos, ambições e memórias de heróis do dia a dia e ícones incríveis.

Cargas valiosas, uma vaca preciosa e um funeral inusitado

Em Precious Cargo, filme realizado Melina Matsoukas, a história leva-nos à década de 1970 e à vibe caribenha. A curta revela-nos como os 501® chegaram a Kingston, na Jamaica, e como a população local os transformou e tornou exclusivamente seus. Filmado pelo diretor de fotografia nomeado para o Óscar pela Academia, Bradford Young, o filme é uma afirmação comemorativa de uma ilha cujo estilo, ritmo e soul ecoam em todo o mundo.

Do sol da Jamaica, para as florestas europeias, o segundo filme intitulado One Fair Exchange, traz-nos a história da melhor vaca de uma família de Tiblissi, capital da Geórgia. A narrativa situa-nos na década de 1980 e na figura do filho que, para desespero da família, troca o bovino por um par de Levi's® 501®. Realizado por Martin de Thurah e filmado pelo diretor de fotografia Kasper Tuxen num inverno frio, a curta revela-nos como os 501® são fonte de inspiração para algo maior – um sonho.

Legends Never Die, terceiro filme desta série intitulada “The Greatest Story Ever Worn”, conta a história verídica de um verdadeiro amante e utilizador de Levi's®, que pediu para ser enterrado a vestir os seus 501®, um último desejo que muitas pessoas transmitiram à marca ao longo dos anos. O defunto deixara como pedido em vida que todos os presentes no seu funeral usassem os Levi's® 501®. Igualmente realizado por Martin de Thurah, este filme é uma bela reflexão sobre o tipo de amor coletivo, capaz de inspirar um grupo de pessoas a vestir os primeiros jeans da história, por amor e respeito a um familiar e/ou um amigo querido.

Independentemente do contexto e dos protagonistas, todas as histórias nos revelam traços comuns, o da humanidade, a vontade de mudar, de adaptar e também de evolucionar. Três entre as histórias que a Levi’ s® partilhará ao longo de 2023. Um convite a inspirar as novas gerações a escrever os próximos capítulos.

Mantenha-se a par de todas as celebrações dos 150 anos dos 501® no Instragram da Levi’s®, ou em www.levis.pt.