A colaboração Lion of Porches x Paatiff é, talvez, um dos mais recentes exemplos de quando a Inteligência Artificial - tradicionalmente conhecida como IA - pode estar ao serviço da moda e ajudar diferentes marcas a reinventarem-se através de novas abordagens.

Atenta às novas tecnologias, a marca portuguesa de inspiração britânica viu em José Sobral - vencedor da 1ª edição do AI Fashion Week e fundador da marca Paatiff - a oportunidade perfeita para fazer algo inovador e, desta forma, levar a sua marca até novos públicos. E assim nasceu a ideia de criar uma coleção cápsula com recurso à Inteligência Artificial.

Mas como se processa? Em vez de se apoiar exclusivamente no trabalho tradicionalmente desenvolvido pela equipa de design, a marca contou com a ajuda desta ferramenta que, ao ser alimentada com informação em texto e com uma base de dados fotográfica, é capaz de fazer sugestões de peças de vestuário para uma eventual coleção.

"Depois de receber essas fotografias, esta começa a sugerir alguns caminhos e tem que ser a pessoa que está a utilizar essa ferramenta que escolhe o caminho para onde quer ir e que vai limando estas arrestas utilizando a ferramenta", explica Ricardo Jordão, administrador do grupo Cães de Pedra, em entrevista ao SAPO Lifestyle sobre esta parceria apresentada durante a 61ª edição da ModaLisboa.

Apesar de ter contado com alguma mão humana e a opinião estética da equipa, o produto final "é basicamente uma fotografia que podemos apresentar aos nossos clientes que têm lojas Lion of Porches e saber se gostam daqueles modelos e se vão querer encomendar para, mais tarde, serem produzidos." Questionado se estamos perante um projeto pioneiro na área da moda nacional, o administrador esclarece. "Não tenho ideia de ninguém em Portugal ter desenvolvido as peças desta forma e levado até à loja. Há várias coisas que se podem fazer com IA mas fazer todo este percurso, nunca vi. Nesse aspeto acho que somos inovadores."

Esta colaboração, descrita pela marca como "diferenciadora" e "vanguardista", vai ser composta por 14 peças de estilo workwear que vão integrar a coleção primavera/verão 2024. Para além da ganga - que vai ter um papel central tanto nas propostas femininas como masculinas - vai poder encontrar opções de vestuário como casacos, camisas e calças onde as peças com riscas, faixas laterais e pesponto se impõem. O azul, o branco e o vermelho são os tons dominantes para a próxima temporada.

Em relação às vantagens da utilização deste tipo de tecnologia, o administrador do grupo Cães de Pedra - detentor das marcas Lion of Porches e Decenio - enumera duas que considera importantes. "Permite ser muito criativo e poupar em termos de sustentabilidade, pois produzimos menos peças para testar e para ver se fica bem."

Mas será que este universo tecnológico pode ser uma ameaça ao setor da moda? "No nosso entender é uma ferramenta que vai ser absorvida por todas as marcas e a moda em geral. Não vai acabar com os designers de moda, com as sessões fotográficas nem com o desfiles. Vai ser um complemento", conclui.

A coleção cápsula Lion of Porches X Paatiff vai estar disponível a partir de 2024 em lojas selecionadas Lion of Porches e online.