No sentido de complementar uma das suas gamas best-seller da Vichy, Minéral 89, o creme Boost de Hidratação 72H surge numa nova textura, e dado, de acordo com a marca, como a dose diária ideal de minerais, ácido hialurónico puro, vitaminas e esqualano para a pele. O produto foi formulado com a tecnologia Osmoskin, que permite criar uma película hidratante na pele, garantindo uma hidratação profunda e duradoura, bem como uma sensação de pele fresca, durante 72 horas.

Depois do Minéral 89 Sérum, formulado com 89% de água vulcânica Vichy e 0,4% de ácido hialurónico, surge agora a versão em creme que contém 1% de esqualano, 2,2% de vitaminas e 0,1% de ácido hialurónico.

O creme tem duas formulações distintas, de acordo com os diferentes tipos de pele. Assim, o creme de dia ligeiro é recomendado como hidratação diária para todos os tipos de pele e creme de dia rico é recomendado como hidratação intensa para pele seca e/ou desidratada.

A diferença das duas fórmulas é o facto de o creme ligeiro ter 1% de esqualano enquanto o creme rico apresenta 2% de esqualano e lípidos na sua composição. Ambos contêm dermoativos como frações de probióticos, LHA, vitamina E ou niacinamida (vitamina B3), além de esqualano, ácido hialurónico e água vulcânica Vichy.

De acordo com o comunicado da marca, os cremes têm uma eficácia de três dias de hidratação, reparação da barreira cutânea e redução da secura da pele. O PVP é 26,50€ nas duas versões para tamanhos de 50 ml.