Quer se ame ou se odeie, a verdade é que as “camisolas feias” de Natal já são um fenómeno em Portugal. A tradição norte-americana, iniciada em dezembro de 2011, por um grupo de estudantes da Universidade de San Diego, tem conquistado milhares de adeptos por todo o mundo e, para muitos, as camisolas com motivos natalícios já são uma tradição.

Atentas a esta tendência, as lojas de roupa têm lançados as suas coleções de Natal com opções para todos os gostos. Dos pinheiros com luzes às renas com orelhas, das frases pirosas ao clássico “Feliz Natal”, há opções para todos os gostos e para toda a família, inclusive para o seu patudo.

Consulte a fotogaleria abaixo e escolha a camisola com a qual irá arrasar nos jantares de família da quadra natalícia.