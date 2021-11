Inspiradas na natureza e no que de melhor ela tem para oferecer, as propostas da marca portuguesa Foursoul para o inverno trazem uma nova brisa aos looks do dia a dia, com peças atuais, femininas e super versáteis.

Os "total looks" são a grande aposta desta temporada. Conjuntos em camurça, ecopele, bombazina, veludo e malhas comfy são algumas das opções que se destacam.

Sem esquecer os oversized jacktes acolchoados e em pêlo que aquecem e acrescentam um toque ainda mais trendy e street aos coordenados.

A paleta de cores é inspirada nas paisagens mais rurais, com os verdes e tons terra a destacarem-se. Juntam-se vistosos apontamentos em rosa e azul que prometem abrilhantar as peças mais sofisticadas, pensadas para as ocasiões mais festivas propícias da época.

Padrões monocromáticos, com cornucópias e sinuosas manchas de cor, que simulam o interior de pedras preciosas, resultam numa contemporânea fusão do atual com o conservador e do clássico com o moderno.

Desta mistura resultam propostas versáteis que se adaptam a todos os gostos e estilos e prometem agradar todas as #foursoulgirls.

Nostálgica e aconchegante é assim que se define a coleção de inverno da Foursoul, já disponível online.