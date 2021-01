Para a sua coleção Primavera/Verão 2021, a Thomas Sabo inspira-se na riqueza da natureza e apresenta designs de joias que impressionam pelo seu acabamento elaborado. O portfólio é tão diverso quanto a própria natureza.

A marca combina elegantes tons de ouro com gemas verdes na sua linha Heritage feita à mão. Criações expressivas também são o foco da linha Magic Garden: uma borboleta, ricamente decorada com enfeites de pedras, é o destaque exclusivo e uma peça de referência para os looks de verão.

“A essência desta coleção está na sua ligação com a natureza, a concentração no essencial”, diz Thomas Sabo, fundador e presidente da empresa.

The Charming Collection também começa a temporada de forma divertida. Delicados motivos naturais decoram as joias de moda, que podem ser combinados em inúmeras variações.

Com o mote "Go for Gold", o músico David Garrett é o rosto da ousada coleção Rebel in heart e apresenta os ícones Thomas Sabo com revestimento em ouro amarelo.

Rita Ora é embaixadora da marca para as coleções "Magic Garden" e "Magic Stones".

A coleção está disponível a partir de 15 de janeiro, nas lojas da marca e de parceiros e no online, em www.thomassabo.com.