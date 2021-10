Diogo Miranda apresentou a sua nova coleção de alta costura no terreiro da Casa do Roseiral, com uma paleta poderosa que dá vida a um guardaroupa de peças icônicas em amarelo, pistacchio, castanho, beringela, bordeaux, azul klein, laranja, marfim e preto, trazendo um toque lúdico e inesperado de modernidade às silhuetas.

Carregando-os com cores vibrantes fluidificando-osem drapeados e movimentos requintados, a silhueta é longa, em camadas e escultural.

A extravagância surge como a linguagem espontânea de expressão inesperada. Como tal, as cores quentes e a estética effortless.

Veja as imagens da coleção: