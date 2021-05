As novas silhuetas distinguem-se pela altura, mas unem-se pela delicadeza dos nós e das tiras, tão característicos da Salinas.

Da irreverência da Melissa resulta o design arrojado, com plataforma no modelo Flox III e com sola rasa no modelo Boemia. Este último está disponível em três cores, enquanto o Flox III surgem em quatro cores diferentes.

Todas elas femininas, cheias de personalidade e muito trendy.

Esta é uma colaboração que se renova para a coleção SS21, resultando da fusão perfeita entre a alma artesanal da Salinas e o design moderno da Melissa.

Os modelos estão disponíveis na loja Melissa do Colombo e em melissaportugal.com/.