Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez é a mais recente marca a abrir portas no Designer Outlet Algarve. A inauguração, que teve lugar no mês de outubro, reveste-se de especial importância uma vez que este é o primeiro espaço a sul do país.

“A nossa estratégia baseia-se no reforço do segmento premium, de forma a cumprirmos a nossa missão de sermos o espaço comercial de eleição no Algarve na área da moda. Desta forma, acreditamos que este nosso reforço de portfolio de marcas é uma mais-valia para todos os visitantes do Designer Outlet Algarve, que nos elegem como o seu local de eleição, onde lhes é possível adquirir produtos de marcas de grande renome, com ofertas e descontos inigualáveis” afirma Miguel Paraíso Guerreiro, diretor-geral do Designer Outlet Algarve em comunicado.

Os fãs das propostas da marca - famosa pelo seu slogan “Wrinkles are beautiful” - podem agora descobrir as suas coleções femininas e masculinas num espaço comercial de 196 m2 que junta vestuário, calçado e acessórios.

Primor

Braga é a última cidade portuguesa a receber uma loja da multimarca espanhola Primor. O Nova Arcada foi o centro comercial escolhido para a inauguracão deste espaço famoso pelos seus produtos de beleza.

Ao longo dos mais de 600m2, todos os beauty lovers podem encontrar perfumes, maquilhagem, produtos de higiene pessoal das mais diferentes marcas e a preços mais acessíveis.

"Na Primor do Nova Arcada, estão disponíveis espaços de perfumaria, beleza, parafarmácia, salão, gama de cosméticos coreanos e ainda, um espaço dedicado ao mundo da maquilhagem e da cosmética, com marcas para todo o tipo de carteira — Dior, Armani, YSL, Etude House, L'oreal, Maybelline, Essence, entre muitas outras - todas a preços imbatíveis", refere a marca em comunicado.

A loja está localizada no piso 1.

Pandora

Nova loja, novo conceito. Este poderia ser o mote da marca dinamarquesa Pandora que este mês celebrou a reabertura da sua flagship store na capital lisboeta.

Localizada no Centro Comercial Colombo, este espaço de 87m2 está de cara lavada e conta agora com um conceito único em Portugal cujo objetivo é dar destaque às diferentes coleções de joalharia.

De forma a melhor a experiência em loja, foram criadas três zonas diferentes: uma na entrada, onde é possível descobrir os últimos lançamentos, outra na ilha central, dedicada exclusivamente à coleção Pandora Moments e outra na zona perimetral, onde pode conhecer as linhas Signature, Timeless e ME.

"Estou muito contente por reabrir a nossa loja Pandora no Colombo com o nosso novo conceito de loja. É uma das primeiras na Europa Ocidental, depois de Paris e Genebra, e mostra como priorizamos Portugal como sendo um país-chave para a nossa marca”, afirma Olivier Kessler-Gray, General Manager do grupo Pandora para a Europa Ocidental.

É de destacar ainda uma outra novidade exclusiva: um serviço de personalização (€7,50 por peça) que permite a todos os clientes personalizarem as suas joias no momento.

Ale-Hop

O RioSul Shopping conta um novo espaço que consegue juntar moda, presentes e decoração num único espaço. Estamos a falar da Ale-Hop, conhecida pelos seus preços acessíveis e que, desde outubro, integrou o seu portefólio de lojas.

Neste espaço de 149 m2, os fãs da marca espanhola podem encontrar milhares de artigos para toda a família onde estão incluídas propostas como jogos, papelaria, decoração e acessórios.

“Estamos muito entusiasmados pela inauguração de um novo espaço tão bem recebido pelos clientes, no RioSul Shopping. Queremos desenvolver ainda mais o Centro Comercial e corresponder às necessidades dos nossos visitantes, aumentando a oferta de todo o tipo de artigos.”, afirma Paulo Ruivo e Silva, diretor deste espaço comercial, em comunicado.

A marca está localizada no piso 0 do RioSul Shopping.

Marc O'Polo

Marc O'Polo é a mais recente novidade de vestuário a chegar ao mercado português. O Centro Comercial NorteShopping, no Porto, foi o local escolhido para dar as boas-vindas à marca sueca premium de vestuário.

Neste espaço com 120 metros quadrados é possível descobrir diferentes propostas femininas e masculinas da marca famosa pelas suas peças de casual wear.

"A abertura de um franchise Marc O'Polo no Porto é um passo importante para fortalecer a nossa marca e expandir ainda mais o nosso negócio na Península Ibérica, depois de termos entrado em Espanha em 2022", afirma Moritz Wehner, Diretor de Vendas Internacionais da zona Oeste da Marc O'Polo SE em comunicado.

Esta abertura - tornada possível pelo grupo têxtil Cães de Pedra, proprietário das marcas Lion of Porches e Decenio - pretende ser a primeira de muitas em território nacional.

Kiko Milano

Se é fã de maquilhagem e vive no Norte do país, temos boas notícias para si. A Kiko Milano acaba de inaugurar um novo espaço no Maia Shopping, na zona da Maia.

Naquele que é o segundo Kiosk da marca italiana de cosmética profissional em território nacional vai poder encontrar os últimos produtos tendência da temporada e tudo o que precisa para criar os seus looks de beleza.

"O novo Kiosk da KIKO Milano promete surpreender os amantes de maquilhagem da zona com a sua gama de produtos diversificados e inovadores, criados para satisfazer todos os requisitos de beleza dos diferentes gostos, preferências e necessidades", pode ler-se no comunicado oficial sobre este espaço com 16m².

A Kiko Milano está localizada no piso 0.