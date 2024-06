Oriflame

Se gosta de beleza não deve deixar de passar pelo stand da Oriflame. Aqui poderá descobrir, ao vivo e a cores, as diferentes linhas de cuidado do rosto da marca sueca assim como as suas linhas de fragrâncias masculinas e femininas.

Em termos de ativações, podem tentar a sua sorte na Roleta e habilitar-se a ganhar amostras, fragrâncias, produtos de rosto ou pulseiras perfumadas com os seus bestsellers. Noutro recanto, os visitantes podem tirar uma fotografia, sozinhos ou em grupo, num backdrop criado para o efeito e recebê-la em papel.

Para quem quiser fazer uma pequena pausa de relaxamento durante o dia, os festivaleiros são convidados a descansar na cadeira de massagem instalada no interior do stand e onde, durante cinco minutos, terão direito a uma massagem relaxante e a uma máscara de olhos para dormir.

Quem quiser explorar a fundo o portefólio de produtos da marca sueca pode fazê-lo através do eCatalogue disponível para o efeito. Quem se inscrever como membro da Oriflame ou adquirir alguns dos produtos no interior do stand durante os quatro dias do festival terá direito a uma oferta.

Galp

O stand, que foi parcialmente reaproveitado da edição de 2022 e reconstruído com materiais mais amigos do ambiente, tem diferentes atividades para entreter os festivaleiros enquanto os concertos não começam. Casa Solar, Quizzes, Kick It e Karaoke são algumas das ativações e jogos que é possível descobrir neste espaço e onde os participantes podem ganhar vales de lavagem, descontos em combustível ou um chapéu panamá. Como este foi um brinde que fez bastante sucesso na edição passada, este ano surge com um estampado diferente de forma que os festivaleiros possam coleccionar os modelos das diferentes edições do Rock in Rio.

Outro dos destaques desta edição vai para o Carrossel cor de laranja movido a painéis solares, que é uma das atrações mais Instagrammáveis do stand e onde é possível descansar e ainda tirar uma fotografia, e o stand de maquilhagem onde os festivaleiros podem adicionar um pouco de brilho aos seus looks.

De forma a mostrar que a Galp não tem só gasolina, os festivaleiros podem ainda ficar a conhecer diferentes produtos e serviços disponibilizados pela marca, como é o caso de eletricidade, gás natural e painéis solares. Quem tiver a app da marca instalado no seu smartphone tem acesso exclusivo à Fast Lane da Galp que lhe permite entrar no recinto de forma mais rápida e evitar as longas filas.

Nivea

De forma a divulgar a nova lata Nivea, feita com 80% de alumínio reciclado, a marca criou uma parede instagrammável onde os festivaleiros podem posar junto a umas asas ecológicas e ganhar vários prémios. As primeiras 50 pessoas a publicarem as suas fotografias no Instagram com a hashtag #niveacuidadapeledoplaneta têm direito a uma lata azul personalizada e totalmente gratuita com a sua fotografia. Quem, por outro lado, tiver uma publicação com muitos likes e conseguir provar que é um verdadeiro influencer também se pode habilitar a este produto.

Outra das ativações da marca incluem o Rock it Fresh, onde os festivaleiros são desafiados a fazer uma dança de TikTok, a Roda da Sorte, onde podem ganhar diferentes prémios, e a icónica Bola Nivea, que desde 1969 foi um ponto de encontro entre família e amigos nas praias portuguesas e onde podem descansar entre concertos.

No interior do stand é possível descobrir o Summer Skin Bar que é uma forma de educar os festivaleiros a cuidar da pele, ensinando-lhes quais os passos a seguir numa rotina de beleza e onde podem conhecer e experimentar as diferentes gamas de rosto da marca. Para além disso, quem fizer o download da app da Nivea durante o período de festival tem acesso a uma promoção exclusiva: em compras futuras poderá receber um produto grátis na aquisição dois produtos de rosto.

Roda PiscaPisca

A Roda Gigante, que é uma das atrações mais icónicas da cidade do Rock e um dos spots preferidos para tirar fotografias, tem uma nova localização que permite aos festivaleiros verem o pôr-do-sol e ainda terem uma vista privilegiada para o palco principal. À semelhança da edição anterior e de forma a proporcionar um momento Instagramavel, as cadeiras da roda gigante foram personalizadas com as imagens de alguns dos artistas que passaram pelo festival ao longo dos últimos 20 anos de Rock in Rio Lisboa.

Para passar um bom momento entre concertos poderá passar pelo Rádio Gigante, onde os DJs residentes vão estar a colocar música, e onde poderá descobrir um projeto surpresa muito especial: As Avós Vieram Trabalhar, onde avós de todas as idades foram desafiadas a assumir o papel de DJ e estar no Rádio Gigante a pôr música nas cadeiras da roda gigante.

Para além disso, durante os dois fins de semana de festival, este espaço vai ainda contar com a realização de um podcast onde a influencer Bruna Gomes vai estar à conversa com diferentes convidados, como é o caso de Bernardo Sousa, Roberta Medina, Nuno Agonia, Ana Garcia Martins e não só.

Dyson

No Dyson Styling Cube - que está pela primeira vez no Rock in Rio – poderá deixar-se pentear pelos diferentes hairstyists que estão neste espaço a adicionar ainda mais estilo ao look dos festivaleiros. Tranças dos mais diferentes formatos, bubble ponytail ou visuais com ou sem volume são algumas das opções que poderá experimentar nesta hairstation e que prometem manter-se intacto durante todo o dia. Todos os looks podem ser finalizados com adereços divertidos e irreverentes, como apliques dourados, mini-argolas ou elásticos coloridos.

No exterior irá encontrar a parede brilhante “Get Ready with Dyson”: um spot instagramavel onde todos os visitantes que vieram arranjar o seu cabelo com a marca podem fotografar o resultado final.

Caso esteja interessado em investir num dos produtos estrela da marca, esta também é uma boa oportunidade para conhecer de perto alguns dos ícones da Dyson, como é o Airwrap, o Supersonic Nural ou o novo alisador Airstrait.

Sephora

Quem quiser arrojar no visual e fazer uma maquilhagem à altura pode recorrer à equipa de makeup artists que a marca tem disponível no interior do stand durante os quatro dias de festival. Se quiser levar consigo uma memória deste momento pode ainda deixar-se fotografar pelo Mirrorbooth, um photoboot em forma de espelho que imprime a sua fotografia em poucos minutos.

Este fim de semana os festivaleiros que passarem pelo Parque Tejo têm um Photoboth e uma Roda da Sorte à sua disposição e onde se podem habilitar a ganhar vários produtos da Sephora assim como de uma das suas marcas exclusivas, a Tarte que, no próximo fim de semana, dará lugar à Too Faced.

Shein

Para quem sempre teve curiosidade em conhecer ao vivo alguns dos produtos comercializados pela gigante chinesa de fast-fashion Shein, agora poderá fazê-lo em exclusivo no stand que a marca tem no interior do recinto do Parque Tejo.

O Showroom, que está dividido em dois pisos e é composto por opções masculinas, femininas, criança e plus size, dá-lhe a oportunidade de experimentar diferentes peças de roupa e acessórios, podendo sentir os tecidos utilizados na confeção de alguns dos seus artigos, o seu fit e de que forma é que estes assentam no corpo. No Glitter bar é possível conhecer alguns dos produtos de maquilhagem, glitters e acessórios de beleza que a marca disponibiliza online.

Scrunchie, anel, cabo USB e mola para o cabelo são alguns dos brindes que poderá ganhar se visitar o stand. Todos aqueles que se registarem pela primeira vez na Shein recebem um gift card no valor de 10 euros que pode ser utilizado em compras futuras.

O espaço, que poderá ser visitado nos fins de semana de 15 e 16 e 22 e 23 de junho, preparou ainda um corner instagramável onde os visitantes podem, por momentos, tornarem-se verdadeiras capas de revista.

SAPO

No stand do portal SAPO, que tem vista privilegiada para o Palco Mundo, os festivaleiros podem dar um toque de glamour aos seus looks de festival. Aqui vai encontrar uma station dedicada aos penteados e à maquilhagem, onde o verde é a cor de destaque.

Neste espaço, os visitantes podem ainda encontrar o famoso peluche do SAPO - agora também em formato miniatura - que está disponível para venda no local.

Este ano, e pela primeira vez, o SAPO salta diretamente para o Palco Super Bock Digital Stage com o SAPO Halftime Show. Este formato, que tem o propósito de dinamizar o intervalo entre concertos com conversas divertidas com diferentes convidados ligados ao mundo da música, é apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David. José Cid, Miguel Ângelo, Pedro Gonçalves, Tripeirinha, Mimicat ou Soraia Tavares são alguns dos nomes que vão passar por este programa.