1. Determine o seu tipo de pele

Compreender o seu tipo de pele é crucial para selecionar a base certa. A sua pele é oleosa, seca, mista ou sensível? Cada tipo tem necessidades diferentes e a escolha de uma base formulada para o seu tipo de pele específico irá proporcionar os melhores resultados. Procure rótulos que mencionem a adequação para pele oleosa, seca ou sensível.

2. Identifique o seu subtom

O tom de pele pode mudar ao longo do tempo devido ao clima, aos danos causados pelo sol ou à idade, mas o seu subtom permanece o mesmo. Este diz respeito às tonalidades subtis por baixo da superfície da pele, que podem ser classificadas como quentes, frias ou neutras. Conhecer o seu subtom ajuda-a a selecionar um tom que complemente a sua pele. Os subtons quentes têm, normalmente, tons amarelos ou dourados, enquanto que os frios têm tons rosa ou azuis. Um bom truque para perceber o seu subtom é observar as veias dos seus pulsos à luz do dia: se estas parecerem verdes, é provável que tenha tons dourados (quentes), se forem azuis ou roxas, é provável que tenha subtons cor-de-rosa (frios), e se forem uma mistura de ambos, é provável que tenha subtons neutros.

3. Considere a cobertura e o acabamento

As bases existem em diferentes níveis de cobertura, desde a mais pura à cobertura total. Decida qual o nível que prefere com base nas suas preocupações com a pele. Se tiver manchas ou um tom de pele irregular, pode optar por uma cobertura média a total.

4. Experimente a base antes de a comprar

As amostras podem ser as suas melhores amigas. Aplique uma pequena quantidade de base na linha do maxilar ou na parte lateral do rosto para ver como combina com o seu tom de pele e subtom. Avalie-a à luz natural para obter uma representação exacta. Dê-lhe algum tempo para assentar e observe como interage com a sua pele.

5. Consulte especialistas em beleza

Se não tiver a certeza sobre o tom ou o tipo de base, aconselhe-se com especialistas em beleza. Eles podem fazer uma avaliação, recomendar opções adequadas e fornecer informações valiosas com base na sua experiência. Selecionar a base certa é um processo que requer uma análise cuidadosa e experimentação. Ao compreender o seu tipo de pele, identificar o seu subtom e considerar a cobertura e o acabamento pretendidos, pode restringir as suas opções e tomar uma decisão informada. Embora encontrar a base perfeita possa exigir algum tempo e esforço, os resultados valem bem a pena: uma tez uniforme e radiante que realça a sua beleza natural.