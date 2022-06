O verão está aí e, com ele, chegam muitas novidades. Por causa da maior exposição solar e dos momentos de relaxamento na praia, na piscina ou no campo, os meses de maior calor exigem cuidados de beleza acrescidos. Para manter a pele limpa, hidratada e protegida, os cabelos nutridos e defendidos das agressões do sol, do vento, do sal e do cloro e o corpo firme e perfumado, são muitos os novos lançamentos com fórmulas e tecnologias inovadoras que acabam de chegar ao mercado e que lhe apresentamos de seguida.

Para dar a conhecer alguns deles ao vivo, a loja online de cosmética Skin salta temporariamente do digital para as ruas de Lisboa e Porto, para uma experiência única de celebração da mulher e quebra de padrões de beleza numa pop-up store de três dias, com sessões de aconselhamento, diagnósticos capilares e campanhas de promoção especiais. No Porto, o evento decorre junto à estação de metro da Trindade entre os dias 30 de junho e 2 julho. Em Lisboa, terá lugar na marginal do Parque das Nações nos dias 7, 8 e 9 de julho.

1. Oxygen-Glow CC Cream

Este novo cuidado híbrido da Filorga é, além de um potenciador da oxigenação cutânea, um aperfeiçoador da tez e, simultaneamente, um (foto)protetor urbano. Este creme de dia, com uma fórmula única com SPF 30, contém um complexo inspirado na carboxiterapia, utilizado na medicina estética, que garante uma luminosidade natural imediata e duradoura. Tem pigmentos microencapsulados que se transformam em contacto com a pele.

2. Phyto Ombre Éclat Liquide

Esta nova coleção de sombras líquidas da Sisley, um verdadeiro shot de luminosidade para um olhar exuberante, está disponível em seis cores e dois acabamentos. Ricas em pigmentos irisados, as seis tonalidades desta coleção são intensas e puras. A textura fluida, ultraleve e muito confortável deste cosmético espalha-se e trabalha-se facilmente, fundindo-se com a pele numa sensação de frescura delicada.

3. Fotoprotector Isdin HydroLotion SPF 50

Este inovador fotoprotetor bifásico de dupla ação da Isdin protege e purifica. Além de desintoxicar a pele exposta ao sol, revitaliza-a graças à ação antioxidante de Chlorella Maris, uma microalga rica em fibras, proteínas, ácidos gordos ómega-3, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C e minerais como fósforo e potássio. Esta uma loção óleo-aquosa, hidratante e de secagem imediata, adequada para peles atópicas e sensíveis, tem uma formulação ecológica. A maioria dos seus ingredientes são biodegradáveis e/ou inorgânicos.

4. Exfoliating Rose Facial Cleanser

Este esfoliante facial da Freshly Cosmetics, com partículas físicas biodegradáveis e ecológicas, remove as células mortas da epiderme. Para além de limpar o rosto em profundidade, respeitando o pH da pele, elimina impurezas, hidrata, suaviza e acalma a tez, devido aos ativos anti-inflamatórios que integra. A fórmula 99,9% natural, com aroma de citrinos, pera, ananás e romã e notas herbáceas de bergamota, cardamomo, rosa, lavanda, calêndula e sândalo, é isenta de sulfatos, tensioativos sintéticos, sabão e silicones.

5. Festival Glow Golden Star Cushion Highlighter

Ideal para conferir uma luminosidade irresistível à pele do rosto e do contorno de olhos, este produto da nova coleção de verão da Kiko Milano tem uma textura fluida e impalpável e uma fórmula enriquecida com extratos de Lavandula angustifolia. O acabamento metálico radiante pode ser ajustado em intensidade para uma radiância à medida. Perfumado com notas cítricas e florais, tem um prático aplicador de esponja com doseamento ajustável.

6. Weleda Shower Bar

Com uma fragrância refrescante, com gerânio, Litsea Cubeba e manteiga de karité biológica, é um dos quatro novos sabonetes de duche sólidos da Weleda. Além de ter uma fórmula concentrada de origem 100% natural, é um produto de higiene vegano e produzido sem microplásticos. A sua fórmula concentrada equivale a dois géis de duche de 150 mililitros. A embalagem zero plástico, com 55% de matérias-primas reciclada, é mais ecológica.

7. Abeille Royale Oil-In Serum Sérum Hair Scalp

Este concentrado da Guerlain, desenvolvido com a tecnologia dinâmica Blackbee Repair e enriquecido com mel de abelha negra da ilha de Ouessant, em França, é um sérum em óleo que triplica a vitalidade do couro cabeludo e aumenta cinco vezes a resistência da fibra capilar para um cabelo 55% visivelmente mais espesso. A textura, não oleosa, é composta por 97% de ingredientes de origem natural. Pode aplicar-se diariamente no cabelo seco ou húmido.

8. Eyeshadow Palette Douglas Collection x Gentile Catone

Esta edição limitada é uma colaboração com a marca de moda de italiana Gentile Catone. Os designers da etiqueta, fundada por Francesco Gentile e Chiara Catone, cocriaram os padrões e as cores desta nova linha de maquilhagem, inspirando-se nas formas e nos tecidos das suas coleções de roupa de verão. Esta paleta de sombras contém 14 tonalidades que vão das propostas mais neutras aos tons mais intensos sem esquecer os brilhos festivos.

9. Midnight Recovery Omega-Rich Cloud Cream

É o novo elemento da gama Midnight Recovery da Kiehl’s. Este creme de noite, com 98% de ingredientes de origem natural, alia a eficácia do complexo de óleos botânicos da marca a uma nova tecnologia de emulsificação de cristais líquidos e potentes ativos, óleos botânicos ricos em ómega-6 e ómega-3, para hidratar, repor e reparar a camada lipídica protetora da pele. Com um aroma calmante de lavanda, tem uma textura única que oferece uma experiência sensorial requintada.

10. Summer of Joy Calendar

Inspirada nos calendários do Advento que muitas marcas já se habituaram a acrescentar ao seu portefólio durante a época natalícia, esta nova versão de verão, comercializada numa caixa elegante, contém uma ampulheta personalizada e 13 produtos icónicos da Rituals, incluindo The Ritual of Karma Brisa de Corpo & Cabelo e The Ritual of Mehr Parfum d'Interieur, os companheiros perfeitos para um verão mais tranquilo, relaxante e relaxado.

11. Revitalift Laser Retinol + Niacinamida

Depois do êxito do Sérum de Noite Revitalift Laser Retinol Puro, um dos séruns mais vendidos nos EUA e na Europa, a L'Oréal Paris lançou um novo creme de noite num inovador frasco com um original sistema de pressão. Formulado com ingredientes poderosos, recomendados por dermatologistas, reduz visivelmente as rugas e uniformiza o tom da pele num só gesto. É enriquecido com 12% de um complexo que integra ácido hialurónico, péptidos, pentenol e glicerina.

12. Hydra+ Crème de Jour Protectrice

Este novo cuidado diário da Topicrem, com um alto nível de proteção, hidrata a pele do rosto durante mais de 24 horas, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce da epiderme. Para além da fórmula hidratante, apresenta uma textura leve e, com um índice de fotoproteção SPF 50, assegura uma proteção elevada contra os raios UVA e UVB. Os ingredientes usados na sua elaboração não têm um impacto negativo no meio ambiente.

13. Excellence Crème Universal Nudes

Inspirada nos produtos profissionais usados nos salões de beleza, esta nova solução de coloração da L'Oréal Paris apresenta uma fórmula renovada, sem amoníaco, que assegura uma cobertura de 100%. Disponível em 10 tons nude universais, resulta de mistura delicada de tons. Para além do dourado, para iluminar, é usado um cinza para proporcionar um reflexo frio e um pérola para garantir um efeito brilhante e criar um tom com acabamento natural.

14. Super Fluid SFP 50

Este lançamento dos Laboratórios Babé garante uma alta proteção facial com uma textura muito fluída sem cor. Enriquecido com ácido hialurónico, este fotoprotetor facial tem uma ação hidratante e anti-poluição antioxidante e protetora do ADN, devido à presença da carnosina na sua formulação. Adequado para todos os tipos de pele, não provoca ardor nos olhos e é resistente à água, deixando um acabamento sedoso após a sua aplicação.

15. Biotherm Blue Therapy Uplift Night

Este creme de noite da Biotherm, formulado com extratos de algas vermelhas e com uma galénica que tem sido amplamente elogiada, reduz a aparência das rugas, alisando a pele. Tem ainda a vantagem de estimular a produção de colagénio, deixando a tez mais firme e hidratada. Life Plankton, a tecnologia patenteada da marca, rica em ativos marinhos, combate os sinais de envelhecimento durante a noite e o resultado vê-se depois durante o dia.

16. Miss Dior Hair Oil

Leve e refinado, nutritivo e delicadamente perfumado com as notas florais do perfume Miss Dior Blooming Bouquet, o novo óleo capilar da Dior, com uma textura fina e sensorial, nutre e protege o cabelo do calor e das agressões externas. Com uma fórmula rica e hidratante, repleta de cera essencial de rosas, deixa os fios macios e brilhantes. Pode ser completado com o Miss Dior Hair Mist, uma bruma capilar (muito) perfumada.

17. Eucerin Sun Sensitive Protect Fluido Matificante FPS 50+

Este avançado protetor solar de rosto foi desenvolvido especificamente para proteger a tez dos danos causados pela radiação ultravioleta. Indicado para peles mistas a oleosas, a sua inovadora fórmula proporciona uma proteção abrangente contra os danos da pele induzidos pelo sol. Tem ácido glicirretínico, que oferece uma proteção adicional ao ADN, além de Licochalcone A, um poderoso antioxidante. A textura leve matifica a pele e não deixa um brilho oleoso.

18. Dermexa Daily Emolient Cream

É um dos produtos da gama Dermexa da Aveeno, desenvolvida para peles com tendência atópica ou com prurido associado. Desenvolvido à base de um complexo triplo de aveia prebiótica, que alia o poder da aveia coloidal às avenantramidas e ao óleo de aveia, também integra ceramidas na sua formulação. Agora, está disponível num novo formato de 500 mililitros, mais económico. Ideal para toda a família, tem um doseador que facilita a sua utilização.

19. Solar Glow Universal Radiance Drops

Aumenta a hidratação até 37%, cria um efeito luminoso e saudável e confere suavidade à epiderme. Este novo cosmético da Dolce&Gabbana Beauty é um elixir de cor de pêssego que deixa a tez com um efeito de pele nua, quente e radiante. Muito versátil, pode ser adicionado a um hidratante diário para uma maior luminosidade da pele ou misturado com a base para um acabamento suave. Na formulação, tem, além de vitamina E, outros ativos antioxidantes.

20. Body-Hydra+ Lait Repulpant

Este leite de corpo da Lierac combina a ação de dois ácidos hialurónicos, um para uma ação reidratante imediata à superfície e o outro para prolongar a ação preenchedora deste dermocosmético. Com uma fórmula enriquecida em silício e com extratos de hibisco, tem propriedades refirmantes e alisadoras. A textura ativa fresca e ultraleve forma uma malha à superfície da epiderme para uma eficácia e hidratação de longa duração.

21. Collect Sunshine Memories Hydra Care Lipstick

Inspirada em Ostuni e numa pequena empresa familiar que produz objetos únicos feitos à mão em cerâmica e em terracota nesta cidade branca italiana há várias gerações, Collect Sunshine Memories, a nova coleção da Artdeco, um exclusivo da Perfumes & Companhia, integra rímeis, pós bronzeadores, blushes, lápis, pincéis e este batom hidratante, muito fácil de aplicar, com uma formulação que nutre, hidrata e repara.

22. Vinosource-Hydra Gelée d'Eau de Raisin Hydratante

Elaborado com água de uva biológica, esta geleia facial garante uma hidratação leve e intensa ao longo de todo o dia. Para além de incorporar oligoelementos que acalmam naturalmente a pele mais sensível e/ou sensibilizada, este dermocosmético da Caudalie diminui a vermelhidão em 61% e aumenta a hidratação em mais de 84%. A sua formulação integra ainda polifenóis antioxidantes extraídos das grainhas da uva e açúcares hidratantes.

23. Waunt Mission Impurities Heat Mask

Esta máscara purificante com efeito quente, uma das referências da nova linha híbrida da Oriflame que combina cuidados do rosto com um toque de maquilhagem, desobstrui os poros, reduz a oleosidade da pele e limpa a epiderme das partículas poluentes do quotidiano em apenas 20 minutos. Com uma textura semelhante ao mel, aquece quando massajada na pele. Esta nova gama de cuidados do rosto da marca é formulada com ingredientes veganos.

24. Bronze [D] Fluid SPF 30

Este fotoprotetor facial de textura fluida, que potencia e prolonga o processo natural do bronzeamento cutâneo através de Melanin Active, um agente ativador de melanina, assegura um resultado radiante e uniforme. Com ativos hidratantes e antioxidantes que contribuem para a recuperação da função barreira da epiderme, é indicado para todos os tipos de pele. É uma das novidades da Martiderm, que também desenvolveu uma gama de fotoprotetores que se ativam com a radiação ultravioleta.

25. Body Mist Romantic Cherry Blossom

É um dos novos sprays corporais perfumados da Equivalenza e, para os tornar mais sedutores, a marca incorporou-lhes brilho(s). Para uma pele intensamente macia, perfumada e com um um realce subtil, é o perfumante perfeito para colocar depois do banho. O resultado é uma epiderme mais iluminada, com um suave aroma a flor de cerejeira, uma fragrância romântica que nos transporta para as relaxantes paisagens idílicas do Japão.

26. Photocorrection [Make-Up SPF 50+]

O uso diário de um protetor solar é a melhor prevenção antienvelhecimento para a sua pele. A nova gama de fotoproteção da Sensilis para este verão, com fórmulas ainda mais eficazes, para além de proteger a epiderme da radiação, repara os danos acumulados e combate o aparecimento das marcas da passagem do tempo. Esta maquilhagem compacta em creme de reaplicação diária, disponível em vários tons, garante um acabamento luminoso.

27. René Furterer Solaire Gel Duche Nutritif Cheveux et Corps

Não é só a pele que sofre com as agressões do verão. Desidratação, fios ressequidos, pontas duplas, queda de cabelo, excesso de oleosidade, falta de brilho… São muitos problemas comuns causados pela combinação fatal de sal, sol e cloro. Além de um óleo e de um fluido com uma ação de fotoproteção e de um champô que nutre e repara, a René Furterer lançou um gel de duche para corpo e cabelo(s) que limpa e hidrata em profundidade.

28. Kenzoki Youth Flow

Este creme facial anti-envelhecimento da Kenzoki, a marca de dermocosmética criada pelo estilista Kenzo Takada, acelera a renovação cutânea. Enriquecido com extratos aquosos e oleosos de flor-de-lótus, dois poderosos ingredientes ativos sinérgicos, protege a pele do stresse oxidativo. Os extratos de malva que também integra deixam as as rugas e linhas finas visivelmente reduzidas e a pele com mais firmeza e elasticidade.

29. Sun Secure Spray Après-Soleil

O novo spray pós-solar da SVR é refrescante, hidratante e de aplicação fácil e rápida. A sua textura à base de água suaviza e refresca no imediato a pele aquecida pelo sol. Na formulação, contém aloé vera, niacinamida e fermentos microbióticos que ajudam a reparar os danos causados pela exposição solar excessiva. A pele fica reidratada, reparada e mais luminosa. O formato em spray torna-o ainda mais fácil e rápido de aplicar e de usar por toda a família.

30. Crème Fraîche de Beauté Crème Repulpante Hydratante

É um dos produtos da nova gama de dermocosméticos da Nuxe. Um impulso hidratante para peles normais deliciosamente aveludado com um acabamento fundente. A tez fica instantaneamente mais preenchida e mais luminosa. Com fórmulas que respeitam o equilíbrio natural da epiderme, garante uma hidratação durante 48 horas. A icónica fragrância de flor de laranjeira presente nas novidades desta linha é outro dos atrativos.

31. Lash Clash Mascara

A nova máscara revolucionária da YSL Beauty é a opção perfeita para um volume extremo e um acabamento negro intenso. Com um aplicador patenteado para conseguir um volume impactante, tem um poder de duração de 24 horas. Integra pigmentos escuros e agentes texturizantes inovadores, além de cera numa solução de óleo em água e um complexo de polímeros formadores de películas. A textura aderente, simultaneamente espessa e cremosa, sublima imediatamente as pestanas.

32. Clear Shampoing Traitant Intensif Anti-Pelliculaire

É o primeiro passo para o combate à caspa. Com extratos da casca do juazeiro, uma planta utilizada na medicina tradicional da Amazónia, este champô tem uma composição molecular rica em saponinas. Este ativo botânico elimina em suavidade as escamas, normaliza a renovação celular, regula a secreção sebácea e restaura a barreira cutânea. Ao fim de duas a quatro semanas de utilização, deve trocá-lo pelo champô de manutenção da gama Clear da Lazartigue, o segundo passo deste ritual.

33. Antimoustique Parfumé Monoï

O inconfundível aroma solar e doce da flor de tiaré, também conhecida como gardénia-do-tahiti, surge aqui aliado ao do jasmim-manga, outra das designações do frangipani. Um encantamento dos sentidos que nos leva a uma deliciosa viagem numa praia de areia fina. Para além de perfumar a pele, este repelente de insetos feminino da Body Guard mantém as melgas e os mosquitos afastados. Existem outros aromas.

34. Johnson's Champô Camomila Eco Refill Pack

É, juntamente com o Johnson's Champô Suave, um dos primeiros champôs em embalagens reutilizáveis recarregáveis da marca. Com 90% menos plástico e 95% de ingredientes de origem natural, pode ser utilizado por toda a família. Deixa o cabelo mais leve, mais solto e com um aspeto mais saudável. Mais ecológico, este novo lançamento da Johnson's está disponível em embalagens de um litro.

35. Day Complex

Este complexo multifuncional da renovada Ignae, marca de cuidados de pele veganos e cruelty-free concebidos a partir dos recursos naturais únicos, águas termais, algas e flora, das nove ilhas vulcânicas dos Açores, assegura uma hidratação profunda e intensa. Formulado com EPC Factor, reduz imediatamente o aparecimento de rugas e de linhas finas. As poderosas correntes de peptídeo que integra também podem proporcionar um efeito de lifting imediato.