Depois do tempo de confinamento e do conforto doméstico, as rotinas antigas vão regressado tranquilamente. Nesta época de transição, dê primazia a sapatos mais baixos. As mules e as sandálias abertas são excelentes opções.

