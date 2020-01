O que seria de nós sem ela? Neste início de 2020, as peças apresentam cortes (ainda) mais inovadores e, em todas elas, os vários tons coexistem pacificamente. Nas calças em voga, as cinturas mantêm-se subidas e as bainhas desfiadas.

