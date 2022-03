Num abrir e fechar de olhos março chegou e com ele o início da primavera. Depois de um ano atípico, com confinamentos e isolamentos, 2022 chega cheio de ousadia e exuberância.

A moda e as tendências desta nova estação apresentam-se vibrantes, cheias de cor e a celebrá-las a JD sugere alguns looks.

A primavera pede cor e este ano mais que nunca, por isso nada melhor que os ténis da Nike Air Max 95 a pensar no feminino. Um must-have em qualquer roupeiro, são combináveis com vestidos, saias ou calças de ganga rasgadas, mantendo-se versáteis e adequados a qualquer look.

Nike Air Max 95 créditos: JD Sports

Também a New Balance se rende ao estilo, destacando-se ano após ano, pela sua oferta de sapatilhas cujas características de simplicidade e variedade são cada vez mais uma escolha e referência no streetwear.

Um dos modelos indispensáveis para a próxima estação são os New Balance 327 em dois tons de cor de laranja, que, mais do que umas sapatilhas, são um statement nesta nova estação, ideais para conjugar com as joggers da Supply & Demand, um exclusivo JD que combina com dias mais quentes.

New Balance 327 créditos: JD Sports

Confortável e tendência, as Vans Sk8-Hi de cano alto da marca de streetwear Vans acerta em tudo. Disponíveis nas lojas JD em várias cores, é uma opção para um look fresco e confortável.

Vans Sk8-Hi créditos: JD Sports

As sapatilhas ideias para conjugar com um vestido da Ellesse Tie Dye em verde e branco, de mangas curtas e em algodão – ideal para começar a preparar o roupeiro com vestidos práticos, que facilmente se adequam a diferentes ocasiões.

Perfeitos para estilizar a figura com um toque informal e garantir total conforto no dia a dia, os ténis plataforma renascem para os millennials após o lançamento original na década de 70.

A JD sugere as Nike Blazer Low Platform, na cor branca e com uma entressola volumosa de plataforma. Estas são as sapatilhas ideais para finalizar qualquer look.