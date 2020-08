Vestidos simples para noivas que dispensam ostentação

Vestido Pronovias Cruise 2021 | Modelo: Day créditos: Pronovias

Há, no entanto, quem aposte na combinação da simplicidade com a sensualidade, optando por silhuetas mais justas, decotes mais ousados, costas e/ou ombros descobertos, rendas e transparências.

De qualquer forma, e para quem sempre sonhou casar tal como uma princesa, também pode optar pela simplicidade ao nível de detalhes, brilhando de igual forma com um corte mais volumoso e real, subindo ao altar sentindo-se a noiva mais bonita do mundo.

A simplicidade é perfeita para um casamento de dia

Vestido ST Patrick | Modelo: Massenet créditos: Pronovias

O minimalismo combina com os casamentos de dia - já que a noite permite (e pede!) mais brilho e sofisticação - sobretudo se for ao ar livre ou na praia, onde o mais indicado será um vestido fresco, com decote e de manga curta, sem mangas, com alças spaguetti ou mesmo sem alças (o caicai tem grande sucesso), preferencialmente com tecidos vaporosos.

Simples quer dizer barato?

Pode até ser, mas não necessariamente. Porque “simples” nem sempre quer dizer “básico”, já que dentro do conceito minimalista existem também inúmeras possibilidades para um toque de requinte ou glamour. Aliás, fazer um vestido de noiva simples e elegante acaba por ser ainda mais difícil do que criar um modelo muito elaborado, pois os ornamentos ajudam a esconder uma série de acabamentos que poderão, até, elevar o valor do mesmo.

Que vestido escolher?

Vestido: Viktor & Rolf | Coleção SPRINGSUMMER 2021 créditos: Pronovias

Por muito que se apaixone pelos vestidos das novas temporadas, que são sempre deslumbrantes e maravilhosos nas passareles, o que realmente importa é que se sinta você mesma num dos dias mais importantes da sua vida. Por isso, quando chegar o momento de escolher o seu vestido de noiva, terá de ter em conta a sua personalidade. E qual é sua personalidade? Clássica, boho, romântica, vintage, moderna ou simples? Antes de mais, o vestido tem de refletir o seu estilo natural. Se escolher uma peça que não tenha nada a ver com o seu estilo, isso vai notar-se e terá um resultado muito artificial.

Por seu turno, escolha um vestido que se coadune com o seu tipo de corpo, tendo em conta que nem tudo o que vê nas fotos e nas modelos lhe pode ficar bem. Por isso, o ideal é testar ao menos três modelos diferentes, sobretudo quando opta por um vestido de noiva minimalista, cuja simplicidade será naturalmente exaltada pela forma como cai e se modela no corpo da mulher.

Elementos que podem dar o toque de sofisticação ao modelo

Vestido: Viktor & Rolf | Coleção SPRINGSUMMER 2021 créditos: Pronovias

Sendo o vestido simples, pode apostar em detalhes e elementos visuais que marquem a diferença. A renda é, sem dúvida, um dos exemplos a destacar, quer seja aplicada no vestido inteiro ou apenas em algumas partes. Mas há muitos outros elementos que podem dar o toque de sofisticação ao modelo: as saliências, os folhos, laços, drapeados, plissados ou até mesmo bordados, preferencialmente com tons e pedrarias foscas.

Os vestidos mais procurados

Vestido Pronovias Cruise 2021 | Modelo: Winters créditos: Pronovias

As noivas que optam por este estilo de vestidos escolhem, geralmente, modelos esvoaçantes e confortáveis, com ombros descobertos e transparências. Para o casamento civil, em particular, há também quem opte por modelos curtos ou peças discretas e elegantes, mas os mais procurados são mesmo os vestidos de noiva simples com renda, sendo que hoje em dia existem muitas opções que fogem das rendas tradicionais, como as flores e soutache, ou rendas com um visual étnico ou desenhos mais abstratos.

Assim, para as fãs do minimalismo as notícias são boas, pois encontrarão uma grande versatilidade deste estilo de vestidos no mercado, sejam modelos com saias mais volumosas ou caídas, vestidos mais curtos ou compridos, de manga comprida, com corpetes de alças, caicai ou decotes em V, peças de corte reto, em evasé ou em corte sereia, entre tantas outras opções. Todas elas, para brilhar como nunca num dos dias mais feliz da sua vida.