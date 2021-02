Para a próxima estação a Natura apresenta sugestões refrescantes através do seu novo lookbook Primavera 2021, uma campanha onde a sintonia com a natureza e os looks bucólicos da nova coleção são protagonistas.

As opções da nova coleção são muitas, com os vestidos longos de tecidos leves e fluidos a ganhar um particular destaque, onde não faltam os famosos padrões florais, que também surgem em peças tão distintas como bombers ou jumpsuits.

Os tecidos rendados e os detalhes bordados acentuam a feminilidade de uma coleção para usar quer nos dias de trabalho, como nos momentos tranquilos de lazer.

Vestidos longos e leves para usar esta primavera: