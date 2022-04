À semelhança do vermelho e do cor de rosa, também o verde e o roxo formam uma dupla improvável. Com uma panóplia de tonalidades que vão do verde água ao verde azeitona sem esquecer o roxo e o púrpura, estas são duas das cores tendência na primavera/verão de 2022 e não faltam propostas nas coleções das principais marcas de moda, como pode comprovar de seguida. Pode usá-las separadamente em looks integrais ou combiná-las para um visual verdadeiramente surpreendente, como sugerem muitos consultores de imagem internacionais.