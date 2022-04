A marca italiana de slow fashion Moi Mimi transforma um look de ganga usualmente associado a um estilo casual, num look arrojado com um toque de elegância.

A Moi Mimi pretende dar uma lufada de ar fresco ao nosso guarda roupa, durante as estações mais quentes do ano.

São inúmeros os formatos em que a ganga nos é apresentada nesta coleção, de forma a ser conjugada de forma leve e moderna - desde os vestidos adornados aos calções com detalhes em folhos.

Todas as peças de vestuário são produzidas a partir de algodão orgânico, que se traduzem num baixo impacto ambiental.