Troque o fato de banho preto pelo nude

Todas sabemos que o preto é aquela cor que favorece todos os corpos e, no que toca a fatos-de-banho, não é exceção. Um fato-de-banho preto é sempre uma boa aposta, é elegante, clássico, intemporal e ainda ajuda a disfarçar as zonas que consideramos “problemáticas”.

Pois, este ano é para esquecer essas coisas – ignore se está com uns quilos a mais (até porque vamos ser sinceros, quem é que não esta com um corpo diferente, especialmente depois de um ano de pandemia?) e foque-se no seu bronzeado.

Opte por tons nude que vão manter uma elegância incrível e enquanto lhe vão realçar o bronzeado de uma forma invejável.

Conheça os nossos modelos favoritos de fatos-de-banho que lhe vão conceder um bronzeado digno de uma ilha paradisíaca.