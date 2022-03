trend22: complete os seus looks com estas malas

Nenhum look fica completo sem acessórios que vão desde a bijuteria até à maior aliada das mulheres, a mala.

De vários tamanhos, feitios, cores e até mesmo padrões, existem opções para todos os gostos e looks. Desta vez, trazemos-lhe cinco sugestões de malas que vão desde as mais clássicas às mais irreverentes, para que consiga dar um toque especial ao seu look e equilibrá-lo consoante o seu estilo.

Dê uma vista de olhos e inspire-se!