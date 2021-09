trend21: renda-se de uma vez por todas aos bordados

Com a partida anunciada do verão, muitas choram o fim dos dias de praia e das noites quentes na companhia de uma bebida fria e, enquanto isso, outras relembram que a chegada do outono é sinonimo de outfits outonais. Isto é, os melhores outfits andam de mãos dadas com o outono, pelos casacos compridos, pelas malhas quentes e pelos botins que regressam do fundo da gaveta, acompanhados de todas as tendências que a nova temporada da moda nos traz.

Como tal, nesta altura de dar as boas-vindas às novas tendências, vamos deparar-nos com os bordados, que foram apalpando terreno durante a estação quente, mas preparam uma chegada em grande neste outono.

Conheça as nossas peças favoritas desta tendência, que vai ter de incluir nos seus looks outonais: