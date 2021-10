A estampa floral é um clássico que nunca sai de moda e consegue, com a sua versatilidade, encaixar-se e refletir as principais inspirações do momento. As peças florais permitem muita versatilidade de estilo – basta saber usá-lo para compôr looks totalmente distintos.

Um vestido com estampa floral, por exemplo, já é tradicionalmente associado ao romantismo. As suas versões, tanto longas quanto curtas, transmitem essa mensagem. No entanto basta a mudança do calçado e um acessório como a mala para mudar por completo e se tornar numa peça cool e versátil.

As blusas com flores podem encaixar-se perfeitamente na composição de um look casual para o dia a dia e quando combinadas com jeans criam visuais super descontraídos. Mas se o estampado se tornar em algo como na inspiração da imagem já passa uma ideia de maior elegância e sofisticação.

Falando em partes de baixo, as saias florais dão um toque refinado a qualquer look e funcionam combinadas tanto com blusas mais neutras como estampadas, brincando com o mix de padrões. Se rematar com uma camisa branca, como na inspiração, ficará perfeita!