trend21: looks total white para os dias quentes

O verão combina na perfeição com outfits total white, pois esta é a cor que melhor combina com a leveza dos dias quentes e faz sobressair a cor do bronzeado que fomos conseguindo ao longo dos dias de praia. Looks brancos têm aquele je n’sais quoi e são tendência todos os anos, basta as temperaturas começarem a subir.

Inspire-se nestes looks total white e adote estilo descontraído e veraneante nestes dias quentes.