Todos os anos, na altura dos saldos, deparamo-nos com a mesma situação: encontramos peças incríveis, a preços fantásticos, mas que trazem sempre um senão – o uso que lhe vamos dar é limitado, pois a altura para aquele tipo de peças já esta quase a chegar ao fim. O pensamento que se segue é sempre o mesmo e somos todas culpadas de o ter - num jeito de promessa, misturado com inocência, dizemos “fica já para o próximo ano...” e, embora seja um pensamento lógico e aparentemente ponderado, a realidade é que quando chega o verão seguinte, aquele tipo de peças já está totalmente out.

As modas vão evoluindo e as peças que eram um must no verão anterior, já estão muito vistas no verão seguinte e por isso a vontade de as usar escasseia.

Há, no entanto, algumas peças que são verdadeiros básicos de verão que, dê por onde der, vão estar sempre presentes no guarda-roupa das amantes de moda (e de verão). São peças simples, que primam pela intemporalidade e que se provam sempre ser boas apostas para serem compradas e usadas nos vários verões seguintes.

Saiba quais são e aproveite a sua próxima ida aos saldos:

Vestido branco

Esta é obvia – um vestido branco, no verão – não é preciso ser um guru da moda para fazer a conexão. Aposte nestes vestidos versáteis que tanto servem para uma ida à praia, como para uma jantarada de amigos.

Vestido de costas abertas

O verão é sempre a altura onde temos mais eventos sociais e os looks para usar começam a escassear. Invista num vestido de costas abertas, numa cor neutra e vai poder dar-lhe mais uso do que imagina.

Vestido boho

Ainda no tópico dos vestidos, um vestido boho vem sempre a calhar na altura do verão – Um vestido com estilo romântico e despreocupado pode sempre ser aperaltado para ser usado em várias ocasiões típicas do verão.

Sandálias de tiras

Este tipo de sandálias, de tiras finas e com uma cor neutra, são sempre uma boa aposta. São aquele tipo de sandálias que combina com tudo e que podem ser utilizadas com qualquer look, desde vestidos a calças.

Cesta

A cesta de verga está sempre presente no nosso verão, seja para usar como mala ou para levar para a praia – aposte no estilo que combina mais com o seu gosto e dê-lhe uso todos os anos.

Peças de linho

Verão combina sempre com linho, já todas temos vindo a notar. Aposte em vestidos ou blusas de linho (de qualidade) que lhe vão durar perto de uma vida.

Sandálias de tiras (com salto)

Umas sandálias de tiras simples com salto vão ser úteis todos os anos. Podem ser usadas em ocasiões especiais ou para um simples jantar a dois.

Calças brancas

Todos os anos as calças brancas voltam às luzes da ribalta. Sejam de ganga, mais descontraídas, ou de um modelo mais aperaltado – escolha o tipo de calças brancas que combina mais com o seu estilo e dê-lhes uso todos os anos.

Tops de alças finas

Este tipo de tops é um básico essencial de verão. Pode ser usado sozinho, para um look mais descontraído, ou com um blazer para um outfit mais arranjado. Seja como for, este top tem que estar no seu armário.