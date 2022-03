Numa mistura de sensualidade boémia com um estilo clássico, as novas propostas da GANT estão repletas de referências retro, seja na construção da silhueta como na seleção das cores.

Para a GANT a autenticidade é tão essencial como a atenção especial que dá aos mais pequenos detalhes.

créditos: Gant

BOAS VIBRAÇÕES COSTEIRAS

Nesta coleção os ténis GANT exibem uma forte influência retro, a lembrar as tendências dos anos 70 e 80 que influenciaram as camadas mais jovens.

Na sua construção observa-se uma mistura de nylon macio com couro e camurça sob solas de baixo perfil. Em alguns modelos o design destaca detalhes em beije claro ou conhaque, sob o clássico branco.

créditos: Gant

CLÁSSICOS PREPPY

Para além dos ténis, a coleção da GANT Footwear continua a apresentar mocassins também inspirados nos anos setenta. O esquema de cores foi selecionado de acordo com o tema náutico.

Tons de azul, branco e beije misturam-se com cores primaveris mais vibrantes como o verde, vermelho, amarelo e cor de laranja. Para as senhoras a marca criou modelos em rosa, azul claro e menta.

créditos: Gant

BOÉMIO SOFISTICADO

Para os dias mais quentes a marca propõe a abordagem mais boémia do romantismo dos anos 70 a que acrescentou um toque “resort” mais sofisticado.

Para homem e senhora, as sandálias são uma peça indispensável de verão. É por isso que a GANT oferece estilos diferenciados, desde as sandálias construídas com couro Premium até slides em todo o tipo de cores e materiais, nas quais introduziu gáspeas acolchoadas, perfeitos para os dias passados à beira de uma piscina.

créditos: Gant

EXIBIR ORGULHOSAMENTE O LOGO

O branding autêntico e distinto está de regresso enquanto tendência e para a GANT, marca norte-americana que nasceu na proximidade do Campus universitário de Yale, exibir o logo nas suas coleções foi desde sempre uma opção natural.

Lembrando os seus primórdios e os ambientes universitários dos anos 90, onde a logomania imperou nas peças de vestuário e calçado dos estudantes, a GANT continua a revelar a uma nova geração de millenials, o estilo Preppy de que faz parte o icónico logo que distingue esta “Marca Original de Lifestyle Americana”.