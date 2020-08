Conforto é a palavra de ordem de 2020 e no mundo da moda não é diferente. O nap dress é a tendência do momento e tem sido a peça favorita das fashionistas. Com tecidos leves, pormenores femininos e com alguma transparência, são algumas das características deste modelo que como o próprio nome indica, remete-nos para uma camisa de dormir. Conheça mais deste vestido, através das imagens abaixo.