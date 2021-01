tendência: aposte nas peças aos quadrados

Os quadrados são uma das tendências que, ultimamente, está presente em todas as estações e isso deve-se ao facto de ser um padrão extremamente versátil.

Mais uma vez, surge em todas as peças e pode optar por conjugar apenas uma delas com um básico ou então arriscar num look integral.

Inspire-se nas peças que separámos para si e renda-se a este padrão.