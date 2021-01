As selfies continuam na moda e o melhor é garantir que fica sempre bem em qualquer fotografia.

Uma das dicas principais é manter sempre as costas retas para ter uma postura mais bonita, mas não é a única.

Para diminuir o volume corporal

- O cruzar das pernas diminui o volume corporal;

- Coloque o corpo de lado, fazendo um ângulo de 45º para a câmara. Quando menos superfície a câmara apanhar, mais magra irá parecer;

- Quando tirar uma selfie, o braço que está a segurar na máquina ou no telefone deve fazer um ângulo de 45º, criando um triângulo entre o rosto, corpo e braço.

Para evidenciar o seu rosto

- Levante sempre um pouco o queixo e, para ficar iluminado de forma correta, vire-o ligeiramente em direção à fonte de luz;

- Se possível, escolha sempre luz natural e evite as luzes diretas duras e o flash;

- No que diz respeito à pós-produção das imagens, atualmente existem vários programas de edição para o computador ou para o próprio telemóvel, como é o caso dos filtros. Tenha apenas em atenção à pós produção e aposte sempre na naturalidade.

- Se souber com antecedência que vai ter um evento importante ou uma saída com amigos onde se vão tirar muitas fotos, tenha atenção ao seu look e à sua alimentação.

Para parecer mais magra

- Escolha sempre peças à sua medida, que lhe assentem na perfeição e que marquem a sua silhueta;

- O seu look deve ser proporcional. Evite roupas muito largas ou muito justas;

- Aposte em peças que acentuam a zona da cintura, como camisas cintadas, vestidos e blazers;

- As linhas ou padrões verticais ajudam a alongar a silhueta, dando a ilusão de um corpo mais magro. Já os looks com padrões e linhas horizontais vão aumentar o volume corporal;

- Utilize looks monocromáticos, ou seja, parte de cima e de baixo no mesmo tom e de preferência escuros;

- Em relação à alimentação, evite alimentos que possam provocar inchaço nos dias anteriores. Uma alimentação saudável e moderada juntamente com a ingestão de muito água, ajuda a reduzir o inchaço da zona da barriga e do rosto, além de que se se sentir bem consigo mesma vai estar muito mais animada e bem disposta para sorrir nas fotografias.