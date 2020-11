Melhor que uma Black Friday são os Black Days da Salsa - de 23 de novembro a 1 de dezembro -, antecipados e alargados, tudo a pensar no “novo normal” e no seu estilo. É o que muitas marcas estão a fazer este ano e por isso esta é a altura ideal para comprar as peças imperdíveis que tem debaixo de olho há meses e meses, agora com -20%.

Aposte em peças que podem fazer toda a diferença no seu visual, seja pela versatilidade, pelo toque de estilo que aportam ou pela sua intemporalidade. A moda pode ser cíclica, mas há peças que resistem ao passar do tempo:

- Se antigamente uma camisa branca podia ser símbolo de formalidade, hoje em dia não tem de ser usada apenas como complemento de um fato. Pode combiná-la com jeans, minissaias, calções e ainda dar o apontamento certo a um look mais desportivo quando conjugada com umas calças de corte a direito e uns ténis.

- O casaco de cabedal é o símbolo máximo do estilo rock & roll e imprescindível em qualquer guarda roupa, seja no seu tom clássico (preto) ou em versões mais modernas, como é o caso do vermelho, bege, azul ou até amarelo. Pode ser uma boa alternativa ao blazer.

- Uma t-shirt neutra pode ajudar em qualquer look, seja conjugada numa lógica mais informal (com umas calças de ganga ou umas calças de sarja), ou então com peças mais sofisticadas (como uma saia plissada, umas calças de veludo). Esta pode ainda ser a peça chave para trazer coolness a um fato formal.

- Um casaco de ganga pode vir diretamente dos anos 1980 mas desda essa altura que nunca mais regressou ao baú. Seja em tamanho oversize ou normal, com aplicações ou não, é sem dúvida uma das peças chave que devemos ter no nosso guarda roupa.

- Os jeans são claramente a peça mais intemporal de todas. Os modelos mais simples são os mais versáteis e que se adequam tanto a um dress code mais formal, como informal. Pode conjugá-los com quase tudo: t-shirts, camisas, malhas, casacos, sobretudos, gabardines e praticamente tudo o resto que possa ter no seu roupeiro.

Foi devido à evolução da epidemia de COVID-19 e às regras de distanciamento social que grande parte dos consumidores optaram pelo comércio online. A pensar nisso, a Salsa quis garantir envios gratuitos em todas as encomendas online e a possibilidade de fazer trocas e devoluções até 31 de janeiro de 2021, sem custos de envio.

Se por acaso prefere efetuar as suas compras nas lojas físicas, para sua segurança evite fazê-lo nas horas de pico, garantindo sempre o uso de máscara e um frasco de álcool gel à mão.

É hora de não desistir do seu estilo. Ainda que não seja tão fácil tocar e escolher as suas peças favoritas como antes, as soluções online estão todas aqui. E não tarda nada, os seus looks estarão em sua casa, sem ter que sair do sofá.