Prepare-se! As leggings estão de volta

De cores lisas ou com texturas e padrões, as leggings prometem ser as protagonistas dos seus looks de outono.

A moda é verdadeiramente cíclica e este artigo é a prova disso. As tão usadas leggings - que pareciam estar esquecidas nos 'confins' do seu armário - voltaram! Inspire-se nos looks abaixo para usar e abusar desta peça na próxima estação. Se ainda não tem as suas, pode sempre adquiri-las em diversas lojas de fast fashion: