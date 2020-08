Christine Bord - @kingmarie

Conhecida no munda da música como King Marie, a musa além de fashionista é também DJ. O seu estilo irreverente faz com que o feminino e o masculino convivam de braço dado, enquanto expressa a sua identidade nas redes sociais através de looks desportivos, com um toque de sensualidade.

Liz Uy - @lizzzuy

Stylist e editora de moda, Liz adora criar contrastes entre estilos distintos, ou seja, tanto cria looks que transpiram feminilidade, como looks descontraídos com as mais recentes tendências do mundo da moda.