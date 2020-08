Descubra cinco contas de Instagram cheias de estilo e amor e deixe-se apaixonar por estes casais cheios de pinta.

São o casal mais cool da Alemanha e isso faz com que pareçam um típico casal, acabado de sair de um filme de Hollywood devido ao seu carisma.

Marcam presença no Instagram pela criatividade dos seus looks. Com um elo de ligação constante em praticamente todos os outfits, ganham ainda mais personalidade. Sem dúvida que as suas cores favoritas são o vermelho e o azul.

São o casal português mais cool do momento! Se ainda não os conhece, não sabe o que está a perder. O casal trabalha no Bangbang Tattoo Studio e por isso se é fã de piercings, tatuagens e adora um vintage style, está na altura de lhes fazer uma visita.