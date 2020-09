O estilo das francesas é um dos cobiçados pelo mundo fora e isso faz com que a maior parte das fashionistas se inspire nestas mulheres para obter looks mais cleans e repletos de elegância.

Se também se identifica com este estilo e gostava de o ficar a conhecer um pouco melhor, dê uma vista de olhos nestes truques que as francesas não dispensam.

Inspire-se em divas francesas

As francesas primam por um estilo irrepreensível e nada melhor do que se inspirar nelas para conseguir criar os seus looks. Brigitte Bardot é sem dúvida uma fonte de referência do estilo francês, devido aos seus looks simples e básicos.

Seja confiante

Esta é sem dúvida a palavra-chave para um look parisiense. Não vale a pena estar bem vestida se não tiver confiança em si propria até porque, por mais que tente disfarçar, isso acabará por transparecer.

Aposte em acessórios

As boinas são um dos acessórios que mais caracteriza o seu estilo e por isso, aposte nelas para dar um toque francês aos seus looks, sem o levar demasiado à letra.

Seja fiel a si própria

Além de tudo é muito importante que seja fiel a si mesma e ao seu estilo, adaptando apenas as tendências que mais fazem sentido para si.

Aposte nos contrastes

Uma verdadeira francesa adora criar contrastes no seu look e um bom exemplo disso é Caroline Maigret, que mistura o casual com o clássico para criar looks elegantes.

Diga não às leggings

Embora sejam uma das tendências da estação, as leggings são uma peça de roupa que não agrada a estas fashionistas. Isto porque as francesas associam estas peças a pijamas sendo muito raro existirem fashionistas que as usem.

Mantenha o equilíbrio

Crie um equilíbrio visual e evite apostar em looks compostos só por peças justas. Sempre que usar algo mais justo na parte inferior, opte por balançar com uma peça mais larga, ou estruturada, em cima e vice-versa.