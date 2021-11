O fato de os ténis se terem tornado num calçado usual nos dias de hoje, faz com que estes façam cada vez mais parte dos looks femininos e não só no dia a dia.

Os modelos mais desportivos tornaram-se trendy e um must-have das fashionistas, sendo vistos em todas as semanas de moda e dando um novo up aos looks, quer sejam estes mais casuais ou até mesmo mais elegantes, como é o caso dos vestidos de lantejoulas.

Inspire-se nestas imagens que separámos para si e não tenha medo de “brincar” com este calçado.