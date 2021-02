Para dar um “up” aos looks em casa e estar sempre impecável, a JD sugere a nova tendência para estar em modo “comfy”, mas com um estilo ainda mais diferenciado. O veludo é o toque que vamos querer usar.

O veludo é conhecido pela sua versatilidade, usado em ocasiões formais, ou como toque final para um look mais casual. Tanto é possível ter um ar mais sofisticado apenas com um pequeno apontamento, como apostar num look integral, que o veludo nunca desilude.

A começar pelos fãs que apostam em looks “all over print” e gostam de ter os logos das suas marcas favoritas em destaque, a JD sugere, por exemplo, um hoodie de veludo azul-escuro da Fila, que pode ser combinado com umas calças, também elas com o logo da marca em destaque.

Com “preto nunca me comprometo”, e arriscamos dizer que com o veludo também não. Para fãs de combinações mais sóbrias, mas que se destacam, sugere-se uma sweatshirt em preto da Ellesse. Com apontamentos da marca em destaque, esta sweat combina na perfeição com uns jeans, mas se a aposta for no conforto total, o look fica completo com umas joggers Ellesse em veludo preto.

A apostar num look mais arrojado, mas que continua a ser prático para todas as tarefas do dia a dia em casa, há um conjunto que promete animar os dias mais monótonos. Um toque de “diamantes” assenta na perfeição num conjunto em veludo roxo da Fila. A sugestão é o top Velour Diamante Bandeau da Fila e uns calções de ciclista, também estes com o logo da marca em diamantes.

Para os fãs das três riscas da adidas, a marca participa nesta coleção de veludo. Um casaco com capuz, disponível em bege ou rosa, que pode ser combinado com umas calças em veludo, nas mesmas cores, e com as características três riscas da adidas de lado.

A vestir os dias de cor e animação, opte pelo conjunto em amarelo da Nike onde o veludo marca a diferença: as laterais e bolsos das calças e a gola e painéis da sweatshirt Heritage Velour Crew da Nike são apontamentos em veludo que tornam este look sofisticado, mas sempre confortável.

Ainda para quem não dispensa o conforto dumas leggins, mas quer um upgrade, há também uma versão em veludo preto da Pink Soda, que pode fazer a diferença. Se o conforto em casa pedir uma t-shirt distinta, a solução poderá ser optar por um “básico” crop da Fila em veludo, que pode ser a peça chave no look do dia.