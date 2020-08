Matchy Matchy: os twin sets que não pode perder

Aposte em peças com a mesma cor, textura ou padrão para os seus looks e não perca muito tempo a pensar no que vestir.

Optar por peças que sejam simples de conjugar e com as quais não se perde muito tempo tem sido o objetivo das fashionistas na altura de escolher o seu look. Uma das grandes tendência para esta estação é o matchy matchy que, tal como nome indica, consiste em combinar peças com o mesmo padrão, cor ou textura. Para que também não perca tempo na altura de escolher o seu look, selecionamos alguns twin sets que vão tornar os seus visuais invejáveis.