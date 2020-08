Voltando atrás no tempo, numa época em que os folhos, as rendas, os decotes subidos e o romantismo eram uma constante no guarda-roupa feminino, sendo por isso as camisas victorianas o grande destaque dos looks.

Hoje em dia, voltaram a ser resgatadas nos desfiles de alta-costura e são várias as fashionistas que não dispensam ter esta peça no seu armário e consequente nos seus looks.

Se ainda não conhece estas peças, está na hora de dar uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.