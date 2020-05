Looks monocromáticos

São uma boa opção para tornar os seus looks mais trendy. Dê uma vista de olhos nas peças que têm o mesmo tom no seu armário, por exemplo brancos, pretos, nudes, entre outros, e faça diferentes tipos de looks, que depois podem ser completados ou não, com acessórios.

Acessórios

Os acessórios são essenciais para dar uma nova vida a qualquer look. Um brinco comprido, um colar simples ou maxi, um lenço e até uma bandolete são boas apostas para deixar os seus outfits completamente renovados e cheios de pinta. Por isso, não tenha medo de apostar nos acessórios e tire o melhor partido deles.

Sites

O Pinterest é sem dúvida o site a que as fashionistas mais recorrem e isso, porque existem milhares de inspirações de looks que consegue criar com as peças que tem em casa, mas já pensou em inspirar-se em outros tipos de sites?! Por exemplo sites de lojas são também uma opção, como é o caso da Zara, da Mango, da Net-a-Porter entre outros, que vão partilhando looks atuais e que podem ser facilmente feitos com as suas peças.