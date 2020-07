Este verão, os loiros são quentes. As tonalidades bege, champanhe e canela, que rejuvenescem e adocicam os traços, abrem-se movendo as tonalidades frias e mais escuras.

Além disso impõem-se as técnicas que conseguem looks suaves e naturais, aclarando o tom original ligeiramente, dando luz ao cabelo.

Tome nota destas tendências.

Bronde

Esta técnica, uma das preferidas das celebridades, confere luz a bases escuras, como os tons castanhos e morenos. Dá luminosidade, rejuvenesce os traços e é uma das técnicas de coloração para morenas mais procuradas pela internet.

Ombré

É uma técnica que deixa as pontas mais claras do que o resto do cabelo. O resultado é um cabelo com muita luz, como se estivesse iluminado pelo sol. A vantagem: não é preciso estar preocupada com as raízes já que com esta técnica é mantido o seu tom natural.

Smoky Gold

Um loiro com base escura e muito natural com tonalidades douradas e esfumadas, com o qual as morenas vão parecer mais loiras e as loiras mais morenas. Oculta a raiz, pelo que é perfeito para quem não gosta de fazer uma manutenção mensal da cor.

Ombré créditos: Kevin.Murphy

Contouring

Agora, com a coloração, podemos evidenciar e corrigir partes do cabelo, graças a esta técnica que joga com as luzes e as sombras, destacando os pontos fortes do rosto.

Rose Copper

Mistura de tons loiros e laranjas para conseguir uma tonalidade clara, quente e muito favorável, que fica bem em todos os tipos de rosto.

Bronde créditos: Kevin.Murphy

Babylights

Uma das últimas tendências e ideal para quem quer mudar subtilmente de Look, as madeixas babylights são uma boa forma de o fazer. São criados pequenos reflexos de luz no cabelo, que conseguem um tom mais claro e luminoso de forma natural.

Balayage

O balayage faz-se da raiz até às pontas e procura um efeito suave e natural. Balayage é uma palavra francesa que significa, em tradução literal, varrer ou pintar. Este trabalho acontece desde a raiz até às pontas, suavizando e iluminando o cabelo para conseguir um Look mais natural.

Babylights créditos: Kevin.Murphy